本指标基于订单时刻价格在图表上绘图. 当价格下移10点时它画出一个向下的烛形并等待下面10个点的移动, 如果上移10个点就画向上的烛形, 使用另外的颜色以指示上下的价格

本指标根据分钟历史上画出净值和余额的图表. 通过这种方式您可以看到更加可信的最大增长与回撤的状况.