请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
代码库中含有 Keltner 通道指标
http://codebase.mql4.com/4150, 但是它与这里
描述的基本变体不一致:
http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm
建议的指标:
-基线是 EMA20
-条纹线 +/- ATR (平均真实范围)
-倍数是 2.0
建议:
Keltner 的想法是创建类似于布林带的支撑与阻力的浮动的线.
这就是为什么基本EMA的周期数等于20.
要想得到一致的图表, 您需要选择条纹线的系数. 它是一个分数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8591
价格行为指标
本指标基于订单时刻价格在图表上绘图. 当价格下移10点时它画出一个向下的烛形并等待下面10个点的移动, 如果上移10个点就画向上的烛形, 使用另外的颜色以指示上下的价格日式蜡烛图形式的净值指标
本指标根据分钟历史上画出净值和余额的图表. 通过这种方式您可以看到更加可信的最大增长与回撤的状况.
指标 WSO + WRO + 趋势线
指标几乎有两年之久了。我未曾将它放出来, 因为我已经没有使用它的想法了。拖曳脚本修改货币的全部订单
您可以选择脚本程序并把它拖到图表的某个点上. 然后它会使用这个点来修改图表货币的所有订单的止损/获利水平.