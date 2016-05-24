CodeBaseSeções
Keltner_Chanel - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Visualizações:
1155
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
A base de código contém o indicador Canal de Keltner

http://codebase.mql4.com/4150, mas diverge da variante básica

que é descrito aqui:

http://www.forextimes.ru/article/a12177.htm

o indicador sugerido:

-a linha base é uma EMA20
-as linhas listradas +/- ATR (Average Tr/e Range)
-o multiplicador é de 2.0

Conselhos:

A ideia da Keltner era criar linhas flutuantes de suporte e resistência, como as Bandas de Bollinger.
É por isso que o período da EMA de base é igual a 20.
Para os gráficos concretos você deve pegar os coeficientes de deslocamento das listras. Ele pode ser um número fracionário.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8591

