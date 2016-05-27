CodeBaseSecciones
Indicador de equidad en forma de velas japonesas - indicador para MetaTrader 4

Equity_v8.mq4 (27.79 KB) ver
Gráfico de equidad y balance para USDJPY (arriba la versión 7, abajo la versión 8)

A diferencia de la variante más sencilla, el indicador traza el gráfico de equidad en forma de velas japonesas.

25.04.09 - se lleva el cálculo de la disminución absoluta, máxima y relativa.

18.06.09 - corregido el cálculo del factor de recuperación.

01.08.09 - actualizada la función de advertencia sobre disminuciones.

