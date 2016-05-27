Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de equidad en forma de velas japonesas - indicador para MetaTrader 4
Gráfico de equidad y balance para USDJPY (arriba la versión 7, abajo la versión 8)
A diferencia de la variante más sencilla, el indicador traza el gráfico de equidad en forma de velas japonesas.
25.04.09 - se lleva el cálculo de la disminución absoluta, máxima y relativa.
18.06.09 - corregido el cálculo del factor de recuperación.
01.08.09 - actualizada la función de advertencia sobre disminuciones.
