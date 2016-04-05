und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Indikator des "Equity" in Form japanischer Kerzen - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1411
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Chart des "Equity" und der "Balance" des Kontos
Anders als die einfache Variante, weist er jetzt eine Anzahl von Unterschieden und Verbesserungen auf:
- Der "Equity"-Chart in Form Japanischer Kerzen zeigt optisch das Ausmaß der Spanne
- eine feinere Anpassung durch einen Positionsfilter (neben der "MagicNumber" und dem Symbol können Sie das Kommentarfeld und den Typ der Position auswählen)
- Daten können in eine Datei geschrieben werden für eine weitere Analyse in Excel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8588
