CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MA Reverse - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
974
Ranking:
(3)
Publicado:
MA_Reverse.mq4 (0.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Strategy Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
ModeloPuntos de control (un método muy tosco, sus resultados no deben ser tenidos en cuenta)
Barras en la historia2071Ticks modelados27425Calidad del modeladon/a
Error de desviación de los gráficos8




Depósito inicial5000.00



Beneficio neto8807.40Beneficio total8807.40Pérdidas totales0.00
Rentabilidad
Esperanza matemática de ganancia284.11

Disminución absoluta4083.00Disminución máxima5226.40 (85.07%)Disminución relativa85.07% (5226.40)

Operaciones totales31Posiciones cortas (% con ganancias)9 (100.00%)Posiciones largas (% con ganancias)22 (100.00%)

Operaciones con beneficios (% del total)31 (100.00%)Operaciones con pérdidas (% del total)0 (0.00%)
Operación conmayores beneficios300.00mayores pérdidas0.00
Mediamayores beneficios284.11mayores pérdidas0.00
Cantidad máximade ganancias seguidas (beneficio)31 (8807.40)pérdidas seguidas (pérdidas)0 (0.00)
Máximode ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)8807.40 (31)pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)0.00 (0)
Mediade ganancias consecutivas31de pérdidas consecutivas0



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8587

A System: Championship 2008 Revised Edit A System: Championship 2008 Revised Edit

Sistema comercial automático

A Sample: Tick counter A Sample: Tick counter

Ejemplo de comprobación de la apertura de una barra con cálculo simultáneo de los ticks

Indicador de equidad en forma de velas japonesas Indicador de equidad en forma de velas japonesas

El indicador traza gráficos de equidad y balance, basándose en la historia de minutos. De esta forma, obtiene una imagen más fiable de las subidas y las disminuciones máximas.

TicksInMySQL TicksInMySQL

Indicador TicksInMySQL.