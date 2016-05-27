Mira cómo descargar robots gratis
MA Reverse - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 974
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Strategy Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy tosco, sus resultados no deben ser tenidos en cuenta)
|Barras en la historia
|2071
|Ticks modelados
|27425
|Calidad del modelado
|n/a
|Error de desviación de los gráficos
|8
|Depósito inicial
|5000.00
|Beneficio neto
|8807.40
|Beneficio total
|8807.40
|Pérdidas totales
|0.00
|Rentabilidad
|Esperanza matemática de ganancia
|284.11
|Disminución absoluta
|4083.00
|Disminución máxima
|5226.40 (85.07%)
|Disminución relativa
|85.07% (5226.40)
|Operaciones totales
|31
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|9 (100.00%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|22 (100.00%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|31 (100.00%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|0 (0.00%)
|Operación con
|mayores beneficios
|300.00
|mayores pérdidas
|0.00
|Media
|mayores beneficios
|284.11
|mayores pérdidas
|0.00
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|31 (8807.40)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|0 (0.00)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|8807.40 (31)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|0.00 (0)
|Media
|de ganancias consecutivas
|31
|de pérdidas consecutivas
|0
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8587
