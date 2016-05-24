CodeBaseSeções
Indicador de Capital sob a Forma de Velas Japonesas - indicador para MetaTrader 4

Gráfico de Capital e Saldo para a Conta

Distinto da mais simples variante, o indicador tem um número de diferenças e melhorias:

  • o gráfico de capital sob a forma de velas japonesas, que dá uma gama de diferenças visíveis
  • mais delicadas ajustadas pelas ordens de filtragem (além da magia ans o símbolo que você pode adicionar a seleção pelo comentário ou o tipo de operação)
  • a escrita de dados em um arquivo, por exemplo, para processamento posterior no Excel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8588

