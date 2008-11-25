Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор эквити в виде японских свечей - индикатор для MetaTrader 4
- 11260
-
График эквити и баланса для USDJPY (сверху 7-ая версия, внизу 8-я)
В отличии от более простого варианта индикатор строит график эквити в виде японских свечей.
25.04.09 - ведётся расчёт абсолютной, максимальной и относительной просадки.
18.06.09 - исправлен расчёт фактора востановления.
01.08.09 - обновлена функция предупреждения о просадках.
