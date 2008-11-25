Поразительные результаты. Простой советник doubleUp с улучшенным расчетом лотов, с меньшым соотношением убытков и с упрощенным double down.

Простой советник. На указанной разнице между Bid и MA играет в противоположную сторону. Достаточно рискованный, но имеет свой плюс.