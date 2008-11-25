CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор эквити в виде японских свечей - индикатор для MetaTrader 4

Igor Korepin | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
11260
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


График эквити и баланса для USDJPY (сверху 7-ая версия, внизу 8-я)

В отличии от более простого варианта индикатор строит график эквити в виде японских свечей.

25.04.09 - ведётся расчёт абсолютной, максимальной и относительной просадки.

18.06.09 - исправлен расчёт фактора востановления.

01.08.09 - обновлена функция предупреждения о просадках.

DoubleUp с изгибом DoubleUp с изгибом

Поразительные результаты. Простой советник doubleUp с улучшенным расчетом лотов, с меньшым соотношением убытков и с упрощенным double down.

MA Reverse MA Reverse

Простой советник. На указанной разнице между Bid и MA играет в противоположную сторону. Достаточно рискованный, но имеет свой плюс.

StringArraySuite StringArraySuite

Функции для обработки двуразмерных строковых массивов. Полезны для моделирования.

MACDCCI MACDCCI

Простой советник, который хорошо работает на М1 EURUSD.