CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

X-Pair - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7190
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор носит информативный характер.

Входные параметры:

extern string BuySeLL_Settings0="--------------------------";
extern string GBPJPY="  ";
extern string EURUSD="  ";
extern string GBPUSD="  ";
extern string AUDUSD="  ";
extern string USDCAD="  ";
extern string USDJPY="  ";
extern string USDCHF="  ";
extern string DOW="  ";
extern string OIL="  ";
extern string GOLD="  ";
//----
extern int Jendela=0;
extern int Sisi=0;
extern string BuySeLL_Settings1="--------------------------";
extern int TF1=30;
extern int TF2=15;
extern int TF3=5;
extern string BuySeLL_Settings2="--------------------------";
extern int MAFastPeriod=2;
extern int MAFastMethod=3;
extern int MAFastApply_To=0;
extern int MAFastShift=0;
extern string BuySeLL_Settings3="--------------------------";
extern int MASlowPeriod=4;
extern int MASlowMethod=3;
extern int MASlowApply_To=1;
extern int MASlowShift=0;
extern string BuySeLL_Settings4="--------------------------";
extern color Cross_Buy =DodgerBlue;
extern color Cross_Sell=Tomato;
extern string TextColor_Settings="--------------------------";
extern color d1_Color=White;
extern color d2_Color=White;
extern color d3_Color=White;
extern color d4_Color=White;
extern color d5_Color=White;
extern color d6_Color=White;
extern color d7_Color=White;
extern color d8_Color=White;
extern color d9_Color=White;
extern color d10_Color=White;

X-Pair

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8562

Price_Alert Price_Alert

Алертовый индикатор, позволяющий передвигать мышкой сигнал.

StopATR_auto StopATR_auto

Расставляет уровни стопов в зависимости от цены и ATR.

MultiOrders MultiOrders

Cкрипт установки нескольких ордеров по различным инструментам за раз.

На Alligator'е vol.1.1 На Alligator'е vol.1.1

Думал его продавать, но совесть не позволила. Над ним работал более 2-х месяцев.