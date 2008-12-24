请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标带来信息特性。
输入参量:
extern string BuySeLL_Settings0="--------------------------"; extern string GBPJPY=" "; extern string EURUSD=" "; extern string GBPUSD=" "; extern string AUDUSD=" "; extern string USDCAD=" "; extern string USDJPY=" "; extern string USDCHF=" "; extern string DOW=" "; extern string OIL=" "; extern string GOLD=" "; //---- extern int Jendela=0; extern int Sisi=0; extern string BuySeLL_Settings1="--------------------------"; extern int TF1=30; extern int TF2=15; extern int TF3=5; extern string BuySeLL_Settings2="--------------------------"; extern int MAFastPeriod=2; extern int MAFastMethod=3; extern int MAFastApply_To=0; extern int MAFastShift=0; extern string BuySeLL_Settings3="--------------------------"; extern int MASlowPeriod=4; extern int MASlowMethod=3; extern int MASlowApply_To=1; extern int MASlowShift=0; extern string BuySeLL_Settings4="--------------------------"; extern color Cross_Buy =DodgerBlue; extern color Cross_Sell=Tomato; extern string TextColor_Settings="--------------------------"; extern color d1_Color=White; extern color d2_Color=White; extern color d3_Color=White; extern color d4_Color=White; extern color d5_Color=White; extern color d6_Color=White; extern color d7_Color=White; extern color d8_Color=White; extern color d9_Color=White; extern color d10_Color=White;
X-Pair
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8562
Waddah Attar Weekly Fibo
斐波纳契的另外一个指标Multi pair MACD
指标 Multi pair MACD。 MACD的另外一种样式，显示货币对URUSD;GBPUSD和 USDCAD的信号。
MultiNeyro
智能交易中应用了两个范围的优化计算，计算使用了两个水平三个步骤。Ryan_Jones_SM
箭头显示买入和卖出的位置。如果趋势出现将会带来盈利，如果没有趋势将没有盈利。