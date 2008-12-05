Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Correlation - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8554
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор считает корреляцию валютных пар.
Входные параметры:
extern string OtherChart="EURUSD"; extern int n=20; extern bool UseOpen=true; extern bool UseClose=false; extern bool UseHigh=false; extern bool UseLow=false; extern int CalcBars=400;
Пример с USDCHF и EURUSD:
Correlation
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8558
i1AMA
Ещё одна попытка адаптировать среднюю.Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4
Этот эксперт торгует при каждом выходе новостей, запланированных на текущую неделю на www.dailyfx.com/calendar. Советник ждет ближайшего выхода новостей, сравнивает опубликованную экономическую информацию, определяет по какой валюте торговать.
Period_Converter_MN
Индикатор позволяющий видеть более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые).Backbone
Советник базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровней.