Correlation - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор считает корреляцию валютных пар.

Входные параметры:

extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;

Пример с USDCHF и EURUSD:

Correlation

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8558

Ещё одна попытка адаптировать среднюю.

Этот эксперт торгует при каждом выходе новостей, запланированных на текущую неделю на www.dailyfx.com/calendar. Советник ждет ближайшего выхода новостей, сравнивает опубликованную экономическую информацию, определяет по какой валюте торговать.

Индикатор позволяющий видеть более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые).

Советник базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровней.