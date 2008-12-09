请观看如何免费下载自动交易
指标计算货币对之间的关联。
输入参量:
extern string OtherChart="EURUSD"; extern int n=20; extern bool UseOpen=true; extern bool UseClose=false; extern bool UseHigh=false; extern bool UseLow=false; extern int CalcBars=400;
n – 计算关系的时间周期
带有上划线的x 和 y -最后n 柱 x或 y的平均值。
货币对USDCHF和 EURUSD关系范例:
Correlation
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8558
