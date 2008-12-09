代码库部分
Correlation - MetaTrader 4脚本

指标计算货币对之间的关联。

输入参量:

extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;

n – 计算关系的时间周期

带有上划线的x 和 y -最后n 柱 x或 y的平均值。




货币对USDCHF和 EURUSD关系范例:

Correlation

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8558

