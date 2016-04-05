CodeBaseKategorien
Korrelation - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator berechnet die Korrelation von Währungspaaren.

Eingabe Parameter:

extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;
Beispiel mit USDCHF und EURUSD:

Korrelation

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8558

