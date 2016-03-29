它是基于2005-2006年的MetaTrader 4中一起发布的zigzag算法的.



算法非常好. 它是一种用于很多自定义指标的算法. 最初这个算法是由Rosh转换到MQL4的. 为此非常感谢他. 我想知道是谁发明了这个算法. 如果有人知道, 请在留言中写下作者的名字(或者昵称). 另外我也想知道之前它是用什么语言写的, 在什么交易平台上使用的.

2005-2006 最初版的主要不便之处:

1)因为要全部重新计算每个订单的zigzag, 计算机处理器的负担很大. 性能不好的电脑在市场剧烈波动时可能会死机.

2)绘图不够精确. zigzag的折线貌似"挂在空中", 没有绑定柱的最高/最低点. 但是理论上zigzag应该在图表上准确显示最高/最低的位置.

3)如果您尝试卷动图表到历史阶段, zigzag 会浮起来并和图表不相匹配.

本版本的 zigzag 解决了以上所有的缺点. 只有最近三段zigzag进行重新计算. 此时, 只有当价格超出了已经计算部分的0柱时才会进行重新计算. 也就是说, 当第零柱的最小值或者最大值改变, 或者新柱出现的时候, 或者历史上传时才会进行重新计算.

3个 zigzags 中的每个都使用两个缓冲区. 一个缓冲区用于最大值, 另外一个用于最小值. 这使得一个柱就能输出最大值和最小值. 还有两个空的缓冲区. 有兴趣的人可以写代码做出第四个zigzag. 这对 MQL4 新手程序员可能是个好的课程. 或者如果zigzag应用于您的开发系统时, 您可以使用空闲的缓冲区做其他的任务.

更大时段的zigzag的计算和绘制不是使用 icustom() 函数来实现的. 为了自动的目的我们可以抛弃指标缓冲区. 在这种情况下, 我们可以同时计算任意交易品种的所有时段的zigzag. 只要有足够多的内存. 不使用 icustom() 函数计算的实现使得我们可以不仅在当前时段进行模式的搜索(Gartley或者其他的), 也可以在多个时段同时进行.

参数.

绝大多数参数是字符串变量.

在每个字符串变量中, 对每个zigzag 参数使用逗号分隔. 参数的分隔号就是逗号.

第一位的是用于第一个zigzag， 第二个用于第二个, 第三个用于第三. 使用逗号分隔.

ExtDepth, ExtDeviation 和 ExtBackstep 是 zigzag 的标准参数.

如果您设置 ExtDepth=0, 对应的 zigzag 就不会显示.

ExtMaxBar - 用于计算zigzag的柱数.

GrossPeriod - 用于zigzag计算的图表时段的分钟数. 如果您设为 0 , zigzag就在当前时段进行计算.

您可以设置以下数值: 0-1-5-15-30-60-240-1440-10080-43200.

ExtReCalculate - 实时模式下从0开始计算zigzag的极值数量. 它用于较大时段的zigzag. 最好不要修改此参数.

默认情况下显示 H1-H4-D1 的 zigzag. 可以显示从1分钟时段到一日时段的zigzag在每日时段图表中, 只能显示一个基于D1时段的zigzag. 只能画出等于或者大于当前时段的zigzag.

图片中有例子: H1的zigzag是浅绿色, H4 - 红色 以及 D1 - 黄色.