代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Will-Spread - MetaTrader 4脚本

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
3002
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

拉里.威廉姆斯(Larry Williams)指标它考虑了交易市场中二级市场的影响.


本指标第一次介绍是在拉里.威廉姆斯(Larry Williams)的书中, "短线交易的长期秘密(Long-Term Secrets to Short-Term Trading)", 在 "短线交易者的新指标(A New Indicator for Short-Term Traders...Will-Tell)", "Will-Spread..." 等章节中.



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8528

s_FlatEfficiency_v1 脚本 s_FlatEfficiency_v1 脚本

本脚本程序用于根据交易品种和它们之间的比较收集统计信息.

HTH Trader HTH Trader

对冲的对冲交易者 EA

MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag) MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag)

这个版本的 ZigZag 可以同时显示三个zigzag, 数据来自当前的时段以及更大的时段.

从底层开始 - GBP100 开始的 RabbitM2 从底层开始 - GBP100 开始的 RabbitM2

使用组合指标, MA用于趋势判断, 而威廉姆斯%R和CCI指标用来产生信号, 使用Dochian带退出, RabbitM2 EA用于从零开始的成功. 欢迎大家进行测试并给我反馈.