拉里.威廉姆斯(Larry Williams)指标它考虑了交易市场中二级市场的影响.
本指标第一次介绍是在拉里.威廉姆斯(Larry Williams)的书中, "短线交易的长期秘密(Long-Term Secrets to Short-Term Trading)", 在 "短线交易者的新指标(A New Indicator for Short-Term Traders...Will-Tell)", "Will-Spread..." 等章节中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8528
s_FlatEfficiency_v1 脚本
本脚本程序用于根据交易品种和它们之间的比较收集统计信息.HTH Trader
对冲的对冲交易者 EA
MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag)
这个版本的 ZigZag 可以同时显示三个zigzag, 数据来自当前的时段以及更大的时段.从底层开始 - GBP100 开始的 RabbitM2
使用组合指标, MA用于趋势判断, 而威廉姆斯%R和CCI指标用来产生信号, 使用Dochian带退出, RabbitM2 EA用于从零开始的成功. 欢迎大家进行测试并给我反馈.