CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Will-Spread - Indikator für den MetaTrader 4

[Eliminado] | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1332
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Larry Williams-Indikator. Es betrachtet den Einfluss des sekundären Marktes auf dem Markt.


Der Indikator wurde zum ersten Mal in dem Buch von Larry Williams "Long-Term Secrets to Short-Term Trading" vorgeschlagen, im Kapitel "A New Indicator for Short-Term Traders...Will-Spread".



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8528

BandsLSMA BandsLSMA

BandsLSMA Indikator.

Script s_FlatEfficiency_v1 Script s_FlatEfficiency_v1

Das Skript ist gedacht zum sammeln von Statistiken über Symbole und deren Vergleich.

STLM hist STLM hist

STLM_hist Indikator.

ZoneTrade ZoneTrade

Der Indikator wurde von B. Williams beschrieben als vierte Dimension - Trading-Zone.