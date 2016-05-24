CodeBaseSeções
Indicadores

Will-Spread - indicador para MetaTrader 4

Indicador de Larry Williams. Ele considera a influência do mercado secundário no mercado de negociação.


Pela primeira vez, o indicador foi sugerido no livro por Larry Williams "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", nos capítulos "A New Indicator for Short-Term Traders...Will-Tell", "Will-Spread...".



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8528

