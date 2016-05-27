CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Starter - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
848
Ranking:
(10)
Publicado:
starter.mq4 (5.73 KB) ver
El asesor Starter usa el indicador de usuario Laguerre.




Resultados de la simulación:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8515

