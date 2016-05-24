CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Starter - expert para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
760
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

    O Expert Advisors Starter utiliza o indicador personalizado Laguerre.



      

    Resultados do teste:




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8515

Stochastic Net Stochastic Net

Rede Estocástica para os problemas de classificação com as instruções fornecidas.

RSI_Test RSI_Test

Ele se baseia no indicador RSI.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Um análogo da interseção de dois estocásticos.

Laguerre Laguerre

Indicador de Laguerre.