CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Starter - Experte für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
820
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
starter.mq4 (5.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    Starter Expert Advisors verwendet den Laguerre Indikator.



      

    Testergebnisse:




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8515

Stochastic Net Stochastic Net

Stochastic Net für das Klassifikationsproblem mit der Anleitung.

RSI_Test RSI_Test

Beruht auf dem RSI Indikator.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Ein Analogon der Schnittpunkte der beiden Stochastiks.

Laguerre Laguerre

Laguerre Indikator.