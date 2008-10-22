代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

RSI_Test - MetaTrader 4EA

Maksim Zerkalov | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
8900
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL4\Include\
auto_optimization.mqh (20.71 KB) 预览
RSI_Test.mq4 (9.29 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

标准指标RSI。如果指标值小于 BuyOp并且当前指标值大于先前，则买进。如果指标值大于SellOp并且当前指标值小于先前，则卖出。 Test - RSI时间周期。使用的追踪止损来自论坛或是 Альпари 论坛(确切记不清了)。添加的自动优化来自文章实时交易过程中交易的自动优化

优化参量: BuyOp, SellOp,Test.

一天图表。每天优化参量。

使用货币对EURJPY在分钟图表中运行很好。

策略测试报告
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)

货币对
 EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
时间周期
 1 分钟(M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
模式化 全部替克
参量 TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

历史柱 2380 模式化柱
 33018 模式化数量 25.00%
图表错误
 0




初始保证金 400.00



净盈利 254.46 总赢利 254.46 总亏损 0.00
赢利
预期赢利 50.89

完全借款 39.31 最大借款 87.46 (17.25%) 相对借款 17.25% (87.46)

全部交易
 5 看涨仓位 (赢利百分比) 3 (100.00%) 卖空仓位(赢利百分比) 2 (100.00%)

 赢利交易(数额百分比) 5 (100.00%) 亏损交易 (数额百分比) 0 (0.00%)
最大 赢利交易 52.07 亏损交易
0.00
平均 赢利交易 50.89 亏损交易 0.00
最大数量 连续赢利(盈利) 5 (254.46) 连续亏损 (亏损) 0 (0.00)
最大 连续赢利 (赢利数量) 254.46 (5) 连续亏损 (赢利数量) 0.00 (0)
平均 连续赢利 5 连续亏损 0
时间 类型 定单 成交量
 价格 S / L T / P 赢利 存款额
1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00
2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00
3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13
4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00
5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00
6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20
7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00
8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00
9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33
10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00
11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00
12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39
13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00
14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00
15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

由于自动优化的原因，没能够使用带锦标赛中。锦标赛之后便有了中想法！


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8513

Trend Follower智能交易 Trend Follower智能交易

智能交易策略"Trend Follower"

指标MACD TrackTrend颜色 指标MACD TrackTrend颜色

根据要求 Zet 指标被赋予颜色。

MTS Neural network plus MACD MTS Neural network plus MACD

神经网络偏差: 交易系统以MACD 指标和两个网络系统的相互关系为基础。

Turtle Channel Method (Donchain). Turtle Channel Method (Donchain).

颜色变化通道的一种。