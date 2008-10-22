请观看如何免费下载自动交易
标准指标RSI。如果指标值小于 BuyOp并且当前指标值大于先前，则买进。如果指标值大于SellOp并且当前指标值小于先前，则卖出。 Test - RSI时间周期。使用的追踪止损来自论坛或是 Альпари 论坛(确切记不清了)。添加的自动优化来自文章实时交易过程中交易的自动优化
优化参量: BuyOp, SellOp,Test.
一天图表。每天优化参量。
使用货币对EURJPY在分钟图表中运行很好。
策略测试报告
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)
|货币对
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|时间周期
|1 分钟(M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
|模式化
|全部替克
|参量
|TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;
|历史柱
|2380
|模式化柱
|33018
|模式化数量
|25.00%
|图表错误
|0
|初始保证金
|400.00
|净盈利
|254.46
|总赢利
|254.46
|总亏损
|0.00
|赢利
|预期赢利
|50.89
|完全借款
|39.31
|最大借款
|87.46 (17.25%)
|相对借款
|17.25% (87.46)
|全部交易
|5
|看涨仓位 (赢利百分比)
|3 (100.00%)
|卖空仓位(赢利百分比)
|2 (100.00%)
|赢利交易(数额百分比)
|5 (100.00%)
|亏损交易 (数额百分比)
|0 (0.00%)
|最大
|赢利交易
|52.07
|亏损交易
|0.00
|平均
|赢利交易
|50.89
|亏损交易
|0.00
|最大数量
|连续赢利(盈利)
|5 (254.46)
|连续亏损 (亏损)
|0 (0.00)
|最大
|连续赢利 (赢利数量)
|254.46 (5)
|连续亏损 (赢利数量)
|0.00 (0)
|平均
|连续赢利
|5
|连续亏损
|0
|№
|时间
|类型
|定单
|成交量
|价格
|S / L
|T / P
|赢利
|存款额
|1
|2008.10.17 00:32
|buy
|1
|0.10
|136.65
|0.00
|0.00
|2
|2008.10.17 02:11
|modify
|1
|0.10
|136.65
|137.15
|0.00
|3
|2008.10.17 02:24
|s/l
|1
|0.10
|137.15
|137.15
|0.00
|49.13
|449.13
|4
|2008.10.17 06:34
|sell
|2
|0.10
|137.07
|0.00
|0.00
|5
|2008.10.17 09:02
|modify
|2
|0.10
|137.07
|136.54
|0.00
|6
|2008.10.17 09:03
|s/l
|2
|0.10
|136.54
|136.54
|0.00
|52.07
|501.20
|7
|2008.10.17 11:18
|buy
|3
|0.10
|135.63
|0.00
|0.00
|8
|2008.10.17 15:59
|modify
|3
|0.10
|135.63
|136.13
|0.00
|9
|2008.10.17 16:02
|s/l
|3
|0.10
|136.13
|136.13
|0.00
|49.13
|550.33
|10
|2008.10.17 17:07
|sell
|4
|0.10
|136.74
|0.00
|0.00
|11
|2008.10.17 17:38
|modify
|4
|0.10
|136.74
|136.21
|0.00
|12
|2008.10.17 17:38
|s/l
|4
|0.10
|136.21
|136.21
|0.00
|52.06
|602.39
|13
|2008.10.17 19:26
|sell
|5
|0.10
|137.03
|0.00
|0.00
|14
|2008.10.17 20:24
|modify
|5
|0.10
|137.03
|136.50
|0.00
|15
|2008.10.17 20:24
|s/l
|5
|0.10
|136.50
|136.50
|0.00
|52.07
|654.46
由于自动优化的原因，没能够使用带锦标赛中。锦标赛之后便有了中想法！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8513
