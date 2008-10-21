CodeBaseРазделы
RSI_Test - эксперт для MetaTrader 4

11488
(17)
Прикручен стандартный RSI. Если значение индикатора меньше BuyOp и текущее значение индикатора больше предыдущего, тогда покупаем. Если значение индикатора больше SellOp и текущее значение индикатора меньше предыдущего - продаем. Test - период RSI. Трейлинг-стоп, использованный здесь взят или на этом форуме или на форуме Альпари (точно уже не помню). Добавлен автооптимизатор из статьи Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли

Параметры для оптимизации: BuyOp, SellOp,Test.

График только за один день, т.к. ежедневно оптимизируются параметры.

Очень хорошо ведет себя на минутках. Лучшие значения на EURJPY.

Strategy Tester Report
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Минута (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Баров в истории 2380 Смоделировано тиков 33018 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0




Начальный депозит 400.00



Чистая прибыль 254.46 Общая прибыль 254.46 Общий убыток 0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша 50.89

Абсолютная просадка 39.31 Максимальная просадка 87.46 (17.25%) Относительная просадка 17.25% (87.46)

Всего сделок 5 Короткие позиции (% выигравших) 3 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (100.00%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 5 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 52.07 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 50.89 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (254.46) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 254.46 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 0
Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00
2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00
3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13
4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00
5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00
6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20
7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00
8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00
9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33
10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00
11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00
12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39
13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00
14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00
15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

На Чемпионат не выставлен из-за автооптимизации (не возможно использовать в рамках Чемпионата, да и код не мой), да и идея пришла в голову уже после старта Чемпионата.

