RSI_Test - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11488
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Прикручен стандартный RSI. Если значение индикатора меньше BuyOp и текущее значение индикатора больше предыдущего, тогда покупаем. Если значение индикатора больше SellOp и текущее значение индикатора меньше предыдущего - продаем. Test - период RSI. Трейлинг-стоп, использованный здесь взят или на этом форуме или на форуме Альпари (точно уже не помню). Добавлен автооптимизатор из статьи Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли
Параметры для оптимизации: BuyOp, SellOp,Test.
График только за один день, т.к. ежедневно оптимизируются параметры.
Очень хорошо ведет себя на минутках. Лучшие значения на EURJPY.
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|1 Минута (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;
|Баров в истории
|2380
|Смоделировано тиков
|33018
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|400.00
|Чистая прибыль
|254.46
|Общая прибыль
|254.46
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|50.89
|Абсолютная просадка
|39.31
|Максимальная просадка
|87.46 (17.25%)
|Относительная просадка
|17.25% (87.46)
|Всего сделок
|5
|Короткие позиции (% выигравших)
|3 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|5 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|52.07
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|50.89
|убыточная сделка
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (254.46)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|254.46 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|0
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2008.10.17 00:32
|buy
|1
|0.10
|136.65
|0.00
|0.00
|2
|2008.10.17 02:11
|modify
|1
|0.10
|136.65
|137.15
|0.00
|3
|2008.10.17 02:24
|s/l
|1
|0.10
|137.15
|137.15
|0.00
|49.13
|449.13
|4
|2008.10.17 06:34
|sell
|2
|0.10
|137.07
|0.00
|0.00
|5
|2008.10.17 09:02
|modify
|2
|0.10
|137.07
|136.54
|0.00
|6
|2008.10.17 09:03
|s/l
|2
|0.10
|136.54
|136.54
|0.00
|52.07
|501.20
|7
|2008.10.17 11:18
|buy
|3
|0.10
|135.63
|0.00
|0.00
|8
|2008.10.17 15:59
|modify
|3
|0.10
|135.63
|136.13
|0.00
|9
|2008.10.17 16:02
|s/l
|3
|0.10
|136.13
|136.13
|0.00
|49.13
|550.33
|10
|2008.10.17 17:07
|sell
|4
|0.10
|136.74
|0.00
|0.00
|11
|2008.10.17 17:38
|modify
|4
|0.10
|136.74
|136.21
|0.00
|12
|2008.10.17 17:38
|s/l
|4
|0.10
|136.21
|136.21
|0.00
|52.06
|602.39
|13
|2008.10.17 19:26
|sell
|5
|0.10
|137.03
|0.00
|0.00
|14
|2008.10.17 20:24
|modify
|5
|0.10
|137.03
|136.50
|0.00
|15
|2008.10.17 20:24
|s/l
|5
|0.10
|136.50
|136.50
|0.00
|52.07
|654.46
На Чемпионат не выставлен из-за автооптимизации (не возможно использовать в рамках Чемпионата, да и код не мой), да и идея пришла в голову уже после старта Чемпионата.
