GRFLeadingEdge

本EA交易根据 www.dailyfx.com/calendar 上发布的当前每周新闻事件进行交易. EA交易等待下一个新闻事件的发布, 比较发布的经济数据, 再决定交易哪个货币

2005 年 10 月期刊 - "FRAMA - 分形自适应移动均线" 长度将被强制为偶数。. 奇数将被上调到临近的偶数。