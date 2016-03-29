请观看如何免费下载自动交易
布林带指标.
输入参数:
extern int Samples=60; extern int LookAhead=0; extern double StdLevel1=2; extern double StdLevel2 =4.;
GRFLeadingEdge
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8503
DailyFX CSV MQL4 基本面交易者
本EA交易根据 www.dailyfx.com/calendar 上发布的当前每周新闻事件进行交易. EA交易等待下一个新闻事件的发布, 比较发布的经济数据, 再决定交易哪个货币分形自适应移动均线
2005 年 10 月期刊 - "FRAMA - 分形自适应移动均线" 长度将被强制为偶数。. 奇数将被上调到临近的偶数。
Madlen_5_0
«Madlen» 线与支撑和阻力的水平线或者根据应用的趋势线很类似.e-CA
在平缓波动市场上您保证可以赢 50-60-100 个点.