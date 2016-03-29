代码库部分
GRFLeadingEdge - MetaTrader 4脚本

Scriptor
布林带指标.

输入参数:

extern int  Samples=60;
extern int  LookAhead=0;
extern double StdLevel1=2;
extern double  StdLevel2 =4.;

GRFLeadingEdge

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8503

