Discipline - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1669
- Ranking:
-
- Publicado:
Como es natural, hay cierto margen de error, pero solo es el 10% de 100%.
Parámetros de entrada:
extern int period=10; extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2 // 1 = Open // 2 = Close // 3 = High // 4 = Low // 5 = (H+L+C)/3 // 6 = (O+C+H+L)/4 // 7 = (O+C)/2 extern bool Mode_Fast=false; extern bool Signals =true;
Discipline
El indicador se ha puesto a prueba con:
- - los marcos temporales: М15, H 1, H 4, Daily;
- - las parejas de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;
Aquí podrá encontrar una cita del autor sobre este indicador.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8501
