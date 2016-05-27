CodeBaseSecciones
Indicadores

Discipline - indicador para MetaTrader 4

Como es natural, hay cierto margen de error, pero solo es el 10% de 100%.

Parámetros de entrada:

extern int period=10;
extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2
                    // 1 = Open
                    // 2 = Close
                    // 3 = High
                    // 4 = Low
                    // 5 = (H+L+C)/3
                    // 6 = (O+C+H+L)/4
                    // 7 = (O+C)/2
extern bool Mode_Fast=false;
extern bool Signals  =true;


Discipline

El indicador se ha puesto a prueba con:

  • - los marcos temporales: М15, H 1, H 4, Daily;
  • - las parejas de divisas: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;

Aquí podrá encontrar una cita del autor sobre este indicador.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8501

