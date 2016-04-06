Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GRFLeadingEdge - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 814
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator der Bollinger Bänder.
Eingabe Parameter:
extern int Samples=60; extern int LookAhead=0; extern double StdLevel1=2; extern double StdLevel2 =4.;
GRFLeadingEdge
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8503
Takbir
Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale.Discipline
Ein Indikator für die Trendumkehr.
Madlen_5_0
Die «Madlen» Linien sind ähnlich anzuwenden wie die Unterstützungs- und Widerstandslinien durch horizontale oder Trendlinien.MySQL wrapper
Umwandler für das Lesen und Schreiben mit MySQL