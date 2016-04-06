CodeBaseKategorien
Indikatoren

GRFLeadingEdge - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
814
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Indikator der Bollinger Bänder.

Eingabe Parameter:

extern int  Samples=60;
extern int  LookAhead=0;
extern double StdLevel1=2;
extern double  StdLevel2 =4.;


GRFLeadingEdge

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8503

