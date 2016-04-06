und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Discipline - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1217
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Natürlich mit einigen Unschärfen, aber das sind nur 10% aus 100%.
Eingabe Parameter:
extern int period=10; extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2 // 1 = Open // 2 = Close // 3 = High // 4 = Low // 5 = (H+L+C)/3 // 6 = (O+C+H+L)/4 // 7 = (O+C)/2 extern bool Mode_Fast=false; extern bool Signals =true;
Discipline
Der Indikator wurde getestet auf:
- - timeframes: М15, H 1, H 4, Daily;
- - currency pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;
Das Autorenschaft dieses Indikators wurde hier veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8501
Eine Variante des Themas Neuronales Netz: Das Handelssystem arbeitet mit dem MACD Indikator und einem Neuronalen Netz mit zwei Layern.mysqlerror.mqh
Eine Bibliothek der MySQL 5.0 Fehlercodes. Wenn Ihr EA, Indikator oder Skript eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank verwendet, sie aber nicht funktioniert oder etwas schief gegangen ist, wird diese Bibliothek Ihnen den Fehler, den die MySQL-Datenbank zurück gibt, melden.
Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale.GRFLeadingEdge
Indikator der Bollinger Bänder.