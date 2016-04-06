CodeBaseKategorien
Discipline - Indikator für den MetaTrader 4
Discipline - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Natürlich mit einigen Unschärfen, aber das sind nur 10% aus 100%.

Eingabe Parameter:

extern int period=10;
extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2
                    // 1 = Open
                    // 2 = Close
                    // 3 = High
                    // 4 = Low
                    // 5 = (H+L+C)/3
                    // 6 = (O+C+H+L)/4
                    // 7 = (O+C)/2
extern bool Mode_Fast=false;
extern bool Signals  =true;



Discipline

Der Indikator wurde getestet auf:

  • - timeframes: М15, H 1, H 4, Daily;
  • - currency pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;

Das Autorenschaft dieses Indikators wurde hier veröffentlicht.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8501

