Discipline

Eine Variante des Themas Neuronales Netz: Das Handelssystem arbeitet mit dem MACD Indikator und einem Neuronalen Netz mit zwei Layern.

Eine Bibliothek der MySQL 5.0 Fehlercodes. Wenn Ihr EA, Indikator oder Skript eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank verwendet, sie aber nicht funktioniert oder etwas schief gegangen ist, wird diese Bibliothek Ihnen den Fehler, den die MySQL-Datenbank zurück gibt, melden.