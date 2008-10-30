代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Discipline - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
8867
等级:
(8)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

当然存在一定误差，但是为 10% 。

输入参量:

extern int period=10;
extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2
                    // 1 = Open
                    // 2 = Close
                    // 3 = High
                    // 4 = Low
                    // 5 = (H+L+C)/3
                    // 6 = (O+C+H+L)/4
                    // 7 = (O+C)/2
extern bool Mode_Fast=false;
extern bool Signals  =true;


Discipline

指标测试:

  • - 时间期限: М15, H 1, H 4, Daily;
  • - 货币对: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;

作者引文链接

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8501

Hi-Lo Hi-Lo

指标 Hi-Lo.

Bull vs Medved Bull vs Medved

智能交易在 H4图表中运行。使用货币对 GBPUSD放置挂单。 使用简单的蜡烛柱组合。每四小时应用一次，并且根据先前蜡烛柱决定SL和 TP之间的关系。

NewTrend_v1 NewTrend_v1

指标NewTrend_v1.

Trend ManagerNT Trend ManagerNT

指标 TrendManagerNT.