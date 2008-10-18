Смотри, как бесплатно скачать роботов
Discipline - индикатор для MetaTrader 4
13959
Опубликован:
Обновлен:
Естественно есть небольшие погрешности, но это 10% из 100%.
Входные параметры:
extern int period=10; extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2 // 1 = Open // 2 = Close // 3 = High // 4 = Low // 5 = (H+L+C)/3 // 6 = (O+C+H+L)/4 // 7 = (O+C)/2 extern bool Mode_Fast=false; extern bool Signals =true;
Discipline
Индикатор протестирован на:
- - таймфремах: М15, H 1, H 4, Daily;
- - валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;
Здесь выложена цитата автора по поводу этого индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8501
