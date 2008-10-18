CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Discipline - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
13959
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Естественно есть небольшие погрешности, но это 10% из 100%.

Входные параметры:

extern int period=10;
extern int price=0; // 0 or other = (H+L)/2
                    // 1 = Open
                    // 2 = Close
                    // 3 = High
                    // 4 = Low
                    // 5 = (H+L+C)/3
                    // 6 = (O+C+H+L)/4
                    // 7 = (O+C)/2
extern bool Mode_Fast=false;
extern bool Signals  =true;


Discipline

Индикатор протестирован на:

  • - таймфремах: М15, H 1, H 4, Daily;
  • - валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;

Здесь выложена цитата автора по поводу этого индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8501

МТС Neural network plus MACD МТС Neural network plus MACD

Вариация на тему Нейронных сетей: Торговая система на основе взаимодействия MACD индикатора с двухслойной нейронной сетью

Pivot Mid Support Historical.v1 Pivot Mid Support Historical.v1

Индикатор Pivot Mid Support Historical.v1

Takbir Takbir

Показывает сигналы на покупку и продажу.

Brandy Brandy

Советник на MA. Простой, как два рубля вместе :)