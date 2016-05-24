Participe de nossa página de fãs
Discipline - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1363
- Avaliação:
-
- Publicado:
Claro que ele tem algumas imprecisões, mas elas são 10% de 100%.
Parâmetros de entrada:
extern int period=10; extern int price=0; // 0 ou outro = (H+L)/2 // 1 = Open // 2 = Close // 3 = High // 4 = Low // 5 = (H+L+C)/3 // 6 = (O+C+H+L)/4 // 7 = (O+C)/2 extern bool Mode_Fast=false; extern bool Signals =true;
Discipline
O indicador foi testado em:
- - tempos gráficos: М15, H1, H4, Diário;
- - Pares de moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;
A citação do autor sobre este indicador está publicada aqui.
