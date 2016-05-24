CodeBaseSeções
Indicadores

Discipline - indicador para MetaTrader 4

Claro que ele tem algumas imprecisões, mas elas são 10% de 100%.

Parâmetros de entrada:

extern int period=10;
extern int price=0; // 0 ou outro = (H+L)/2
                    // 1 = Open
                    // 2 = Close
                    // 3 = High
                    // 4 = Low
                    // 5 = (H+L+C)/3
                    // 6 = (O+C+H+L)/4
                    // 7 = (O+C)/2
extern bool Mode_Fast=false;
extern bool Signals  =true;


Discipline

O indicador foi testado em:

  • - tempos gráficos: М15, H1, H4, Diário;
  • - Pares de moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY;

A citação do autor sobre este indicador está publicada aqui.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8501

