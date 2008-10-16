CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор периода Н1 на М1 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7021
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор периода Н1 на М1.

Индикатор разделяет ценовой график периода М1 вертикальными линиями каждый час.

Индикатор периода Н1 на М1.

BarTimer BarTimer

Отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно дается доля времени прошедшего от начала бара в процентах к продолжительности всего бара. Полезен для контроля момента принятия торгового решения.

VKW Bands modify VKW Bands modify

Индикатор вершин. Показывает где выставлять отложенные ордера.

Trend ManagerNT Trend ManagerNT

Индикатор TrendManagerNT.

NewTrend_v1 NewTrend_v1

Индикатор NewTrend_v1.