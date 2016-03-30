CodeBaseKategorien
Indikator that Divides Н1 Period into М1 - Indikator für den MetaTrader 4

Ein Indikator welcher die M1 Periode in einer H1 Periode splittet.

Dieser Indikator zeichnet in einem M1 Chart jede Stunde eine vertikale Linie.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8495

