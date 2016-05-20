Participe de nossa página de fãs
Indicador que Divide o período Н1 dentro do М1 - indicador para MetaTrader 4
Indicador que divide o período Н1 dentro do М1
A cada um hora o indicador divide a tabela de preços M1 com linhas verticais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8495
