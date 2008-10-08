CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индакатор MACD TrackTrend - индикатор для MetaTrader 4

Duke3D | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор прицепляется к одному графику и показывает направление тренда в соответствии с MACD на всех тайм фреймах

Up - Тренд вверх

Down - Тренд вниз

Up->Down - Восходящий тренд, но скоро возможна смена направления вниз

Down->Up - Нисходящий тренд, но скоро возможна смена направления вверх




