Индикатор прицепляется к одному графику и показывает направление тренда в соответствии с MACD на всех тайм фреймах

Up - Тренд вверх

Down - Тренд вниз

Up->Down - Восходящий тренд, но скоро возможна смена направления вниз

Down->Up - Нисходящий тренд, но скоро возможна смена направления вверх











