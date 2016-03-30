Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indikator MACD TrackTrend - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 853
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator wird zu einem Chart hinzugefügt und zeigt die Trendrichtung in Übereinstimmung mit dem MACD auf allen Timeframes.
Up - Trend hoch
Down - Trend runter
Up->Down - Ein ansteigender Trend aber einen Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich
Down->Up - Ein abwärtstrend, aber ein Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8472
Dolly
Modifizierter valasholic13 Indikator.Pivot Mid Support Historical.v1
Indikator Pivot Mid Support Historical.v1
NewTrend_v1
Indikator NewTrend_v1.Trend ManagerNT
Indikator TrendManagerNT.