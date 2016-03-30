CodeBaseKategorien
Indikator MACD TrackTrend - Indikator für den MetaTrader 4

Duke3D | German English Русский 中文 Español Português
Der Indikator wird zu einem Chart hinzugefügt und zeigt die Trendrichtung in Übereinstimmung mit dem MACD auf allen Timeframes.

Up - Trend hoch

Down - Trend runter

Up->Down - Ein ansteigender Trend aber einen Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich

Down->Up - Ein abwärtstrend, aber ein Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich




