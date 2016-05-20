Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador MACD TrackTrend - indicador para MetaTrader 4
Visualizações:
890
Avaliação:
-
Publicado:
O indicador está ligado a um gráfico e mostra a direção da tendência de acordo com o indicador MACD em todos os timeframes.
Up - Tendência de alta
Down - Tendência de baixa
Up->Down - Tendência crescente, mas é possível em breve a mudança de direção para baixo
Down->Up - Tendência decrescente, mas é possível em breve a mudança de direção para cima
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8472
