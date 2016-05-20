CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador MACD TrackTrend - indicador para MetaTrader 4

Duke3D | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
890
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador está ligado a um gráfico e mostra a direção da tendência de acordo com o indicador MACD em todos os timeframes.

Up - Tendência de alta

Down - Tendência de baixa

Up->Down - Tendência crescente, mas é possível em breve a mudança de direção para baixo

Down->Up - Tendência decrescente, mas é possível em breve a mudança de direção para cima




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8472

Dolly Dolly

Indicador modificado valasholic13.

Pivot Mid Support Historical.v1 Pivot Mid Support Historical.v1

Indicador Pivot Mid Support Historical.v1

NewTrend_v1 NewTrend_v1

Indicador NewTrend_v1.

Trend ManagerNT Trend ManagerNT

Indicador TrendManagerNT.