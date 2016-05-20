O indicador está ligado a um gráfico e mostra a direção da tendência de acordo com o indicador MACD em todos os timeframes.

Up - Tendência de alta

Down - Tendência de baixa

Up->Down - Tendência crescente, mas é possível em breve a mudança de direção para baixo

Down->Up - Tendência decrescente, mas é possível em breve a mudança de direção para cima











