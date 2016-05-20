Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trade Channel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1581
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador dibuja los niveles de los Arcos de Fibonacci.
Parámetros de entrada:
extern int nLeft=50; extern int nRight=50; extern int filter=10;
Trade Channel
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8483
Una de las variedades del canal de precios.ZigZag_ws_Chanel_R
ZigZag com raios (no rompimento)
As I'm currently developing an Expert Advisor for Crude Oil and Brent, I wanted to get from ForexFactory.com the exact date and time of the 'Crude Oil Inventory' report. This report is typically issued on Wednesday's at 10:30am Eastern but when there's a holiday, the release date can change. As this is an important report for my EA, the only way was to check an online service to validate the release date.Revisión 2 del OrdersSuite
Funciones para el procesamiento de las órdenes de los pares de divisas Spot (de ejecución inmedita), Spot Oro y Spot Plata con manejo de errores. OrderProcess() strengthened. Se han añadido nuevas funciones de lotes, OrderCloseByRetracement, OrderModifyTS y OrderSendI. La Revisión 2 se ha utilizado para ejecutar expertos