Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZigZag_ws_Chanel_R - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1186
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zudem "ZigZag_ws_Chanel" Indikator wurden zwei Strahlen hinzugefügt.
(Bei GatGen's Nachfrage befindet sich der Indikator auf einem breakthrough level)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8469
10 pips a day opposite yesterday's trend
Ist es möglich 10 Pips am Tag mitzunehmen? Dieser EA versucht es.Schaff Trend
Schaff Trend Indikator.
Pivot Mid Support Historical.v1
Indikator Pivot Mid Support Historical.v1Dolly
Modifizierter valasholic13 Indikator.