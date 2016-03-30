CodeBaseKategorien
ZigZag_ws_Chanel_R - Indikator für den MetaTrader 4

Zudem "ZigZag_ws_Chanel" Indikator wurden zwei Strahlen hinzugefügt.



(Bei GatGen's Nachfrage befindet sich der Indikator auf einem breakthrough level)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8469

