Expert Advisors

10 pips a day opposite yesterday's trend - Experte für den MetaTrader 4

Ist es möglich 10 Pips am Tag mitzunehmen? Eine sehr alte Frage. Für mich als Anfänger ist sie sehr interessant. Wie ich bemerkt habe, ist es sehr schwierig auch nur 10 Pips Profit im Live-Trading mitzunehmen.

Ich habe einige Untersuchungen unternommen, um meine 10 Pips am Tag zu bekommen. Letztendlich habe ich ein Tradingsystem erhalten, welches lediglich eine Position am Tagesanfang platziert. Zunächst in Trendrichtung, dann entgegen dem Trend und dann mit Stop-Orders und speziellen Stop Loss und Take Profit und so weiter...

Meine letzte Version ist jetzt ein EA welcher eine Position am Tag gegen den Trend zu einer bestimmten Uhrzeit öffnet. Was ist für mich ein Trend? Lediglich eine Preisdifferenz innerhalb der letzten N-Stunden. Nach einer einfachen Optimierung habe ich mit einer sehr interessanten Kurve abgeschlossen wie sie auch öfters auftritt.

Sie zeigte mir 6/1 gewonnene Trades und 26/2 max aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste. Dann habe ich für ein intelligentes Moneymanagement noch Martingale hinzugefügt und schließlich wurde die Ergebniskurve noch besser :-)
Dieser EA war über die letzten 7 Jahre profitabel, wenn Maximum Risiko im Management Management verwendet wird und keine feste Lotgröße. Er wurde lediglich für die letzten zwei Jahre optimiert, daher sind ältere Resultate nicht so gut.

Haupteigenschaften:

Currency: EURUSD
Timeframe: vom EA ausgewählt (Sie könen auch selbst wählen)
Open position at: 07:00 CET
Max. age of openned position: 75600sec = 21 hour
Die Anzahl der Stunden um einen Trend zu erkennen:"trend": 30 hour


Graph for 2008


Report for 2008


Graph for 2003 - 2008


Report for 2003 - 2008


Sie können diese Variablen optimieren/ändern um andere Ergebnisse zu erhalten:

FIXLOT wenn 0, wird die maximum-risk variable verwendet, andernfalls wird nur dieser Wer verwendet
MINLOTS minimum lot
MAXLOTS maximum lot
MAXIMUMRISK maximum risk, wenn FIXLOT = 0 ... Es ist wahrscheinlich besser FIXLOT = 0 zu verwenden und MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)
SLIPPAGE Maximal erlaubter Slippage-Wert

TRADINGHOUR Der Zeitpunkt für das Öffnen in einer Position
HOURSTOCHECKTREND die Anzahl der Stunden die für den trend-check verwendet werden
ORDERMAXAGE Das maximale Alter einer Position - ältere Orders werden geschlossen

Martingale-Element im EA - Multiplizierung der Lotgröße bei Verlustpositionen
FIRSTMULTIPLICATOR Lot multiplizierungsfaktor, wenn die Position -1 im Verlust ist
SECONDMULTIPLICATOR Lot multiplizierungsfaktor, wenn die Position -2 im Verlust ist THIRDMULTIPLICATOR Lot multiplizierungsfaktor, wenn die Position -3 im Verlust ist FOURTHMULTIPLICATOR Lot multiplizierungsfaktor, wenn die Position -4 im Verlust ist FIFTHMULTIPLICATOR Lot multiplizierungsfaktor, wenn die Position -5 im Verlust ist
STOPLOSS
TRAILINGSTOP
TAKEPROFIT

Zum Schluss noch eine Frage an erfahrene Trader:

Was könnte der logische Grund sein um so zu handeln? Ist dieses eigentlich nur eine überoptimierte Vergangenheit ohne Aussicht auf Erfolg in der Zukunft oder hat diese Art zu handeln irgendeinen logischen Grund?

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8468

