是否可能一天赢10个点?很老的问题了. 对于我这个初学者非常有趣. 因为我已经看到, 即使一天只赢10个点都是那么的困难.



我尝试对一天10个点做一些研究. 结果我制作了一个一天一次的交易系统, 就是在每天的开始, 一天只建立一个仓位. 首先是跟随趋势, 然后相反, 然后使用特定止损与获利的止损挂单, 等等......

最后我制作了一个每天在特定时间建立一个与"趋势"相反的仓位的EA. 在这个EA中, "趋势"对我来说是什么呢?也就是之前N个小时的价格差. 在经过简单优化后, 就像通常发生的那样, 我得到了一条有趣的曲线.

它向我展示了6/1的胜率以及26/2的最大连续获利/亏损. 为此我使用了类似马丁格尔的智能资金管理, 结果曲线变得更漂亮一些 :-)

如果在资金管理上使用了最大风险管理(MAXIMUM risk MM), 这个EA在最近7年都能盈利, 但是因为只是近两年进行了优化, 所以更老的结果没有那么漂亮.

主要特点:



货币对: EURUSD

时段: EA自动选择 (您可以任意选择)

建仓时间: 07:00 CET

最大. 持仓时间: 75600秒 = 21 小时

检查价格差异, 评估"趋势"的小时数: 30 小时







2008年图示





2008年报告





2003-2008图示





2003-2008报告

您可以修改/优化这些变量以获得不同的结果:

FIXLOT 如果为0, 就使用 maximumrisk 变量来计算手数, 否则就使用它来进行交易

MINLOTS 最小手数

MAXLOTS 最大手数

MAXIMUMRISK 最大风险, 如果 FIXLOT = 0 ... 也许最好使用 FIXLOT = 0 并且 MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)

SLIPPAGE 允许的最大滑点



TRADINGHOUR 建仓时间

HOURSTOCHECKTREND 检查价格差距的小时数, 用于发现"趋势"

ORDERMAXAGE 最大持仓时间 - 平掉老的仓位



EA 中使用的马丁格尔元素 - 在仓位亏损之后, 下面的订单手数加倍

FIRSTMULTIPLICATOR 当仓位1亏损时的手数倍数

SECONDMULTIPLICATOR 仓位2亏损时的手数倍数

THIRDMULTIPLICATOR 仓位3亏损时的手数倍数

FOURTHMULTIPLICATOR 仓位4亏损时的手数倍数

FIFTHMULTIPLICATOR 仓位5亏损时的手数倍数



STOPLOSS

TRAILINGSTOP

TAKEPROFIT

也许有经验的交易者最后会有这样的问题:

这样交易的逻辑原因是什么呢. 它是否只是对过去的过度优化, 而将来没有成功的机会, 还是这样的交易有逻辑基础呢?

