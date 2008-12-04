CodeBaseРазделы
Советники

10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду" - эксперт для MetaTrader 4

Возможно ли зарабатывать 10 пипсов в день? Это старый ворос. Очень интересный для меня, как для новичка. Как я видел, довольно тяжело заработать 10 пипсов прибыли при живой торговле.

Я попытался провести небольшое исследование, чтобы зарабатывать свои 10 пипсов в день. Кончилось это системой торговли раз в день. В день я открываю только одну позицию, в начале дня. Сначала по тренду, потом против, потом со стоп ордерами, с особенными SL и TP, и так далее...

Я остановился на эксперте, который окрывает одну позицию в день против "тренда" в определенный час. Что для меня значит тренд в данном советнике? Это просто разница в цене в интервале N баров. Как это обычно происходит, после простой оптимизации я получил интересную кривую.

Она показала 6/1 выигрышных сделок и 26/2 максимальных последовательных прибыльных/убычтоных сделок. Из-за этого я использовал некий мартингейл, чтобы сделать управление капиталом разумным и получить в итоге еще более красивую кривую :-)
Эксперт оказался прибыльным за последние 7 лет. Если использовать управление каптиалом с максимальным риском, а не фиксированным лотом, но оптимизированным только для последних 2-х лет, более старые результаты получаются не такими карсивыми.

Основные характеристики:

Валютная пара: EURUSD
Таймфрейм: выбирается советником автоматически (вы можете установить любой)
Открытие позиции: 07:00 CET (центрально-европейское время, + 1 GMT)
Максимальный возраст открытой позиции: 75600сек. = 21 час
Количество часов для проверки разницы цен для определения "тренда": 30 часов


Graph for 2008


Report for 2008


Graph for 2003 - 2008


Report for 2003 - 2008


Вы можете изменять/оптимизировать эти перменные, чтобы получить другие результаты:

FIXLOT Если 0, то используется переменнная maximumrisk для подсчета лотов, в ином случае используется только это значение при торговле
MINLOTS минимальный лот
MAXLOTS максимальны лот
MAXIMUMRISK максимальны риск, если FIXLOT = 0 ... может быть лучше использовать FIXLOT = 0 и MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)
SLIPPAGE максимально допустимое проскальзывание

TRADINGHOUR время, в которое должны открываться позиции
HOURSTOCHECKTREND количество часов дял определения разницы цен для определения "тренда"
ORDERMAXAGE максимальный возраст позиции - старшие позиции закрываются

Элемент мартингейла использован в данном советнике - после убыточной позиции лот следующей позиции умножается
FIRSTMULTIPLICATOR умножить лоты если была одна убыточная позиция
SECONDMULTIPLICATOR умножить лоты если было две убыточные позиции
THIRDMULTIPLICATOR умножить лоты если было три убыточные позиции
FOURTHMULTIPLICATOR умножить лоты если было четыре убыточные позиции
FIFTHMULTIPLICATOR умножить лоты если было пять убыточных позиций

STOPLOSS
TRAILINGSTOP
TAKEPROFIT

Возможно вопрос к опытным трейдерам в конце:

Какова может быть логическая причина торовать так. Это просто переоптимизированная история без каких-либо шансов на успех на будущем, или такая торговая стратегия имеет какую-то логическую основу?

