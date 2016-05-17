CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

The MasterMind 3 (Versión para el campeonato) - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1093
Ranking:
(11)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Strategy Tester Report
TheMasterMind3(Champion Edition)
AlpariUS-Demo (Build 218)

Símbolo
 EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 Minutos (M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetros Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Barras en el historial
 1159 Ticks modelados
 10977 Calidad de modelación
 90.00%
Errores de divergencia de gráficos 0




Depósito inicial
 10000,00



Beneficio neto
 5262,00 Beneficio bruto
 6012,00 Pérdidas brutas
 -750,00
Factor del beneficio 8,02 Beneficio esperado
 350,80

Reducción absoluta
 627,00 Reducción máxima
 4876.00 (25.77%) Reducción relativa
 25.77% (4876.00)

Total de transacciones
 15 Posiciones cortas (% de ganadoras) 9 (66.67%) Posiciones largas (% de ganadoras) 6 (100.00%)

 Transacciones ganadoras (% de todas) 12 (80.00%) Transacciones perdedoras (% de todas) 3 (20.00%)
La transacción máxima
 ganadora
 817,00 perdedora -330,00
Transacción media ganadora 501,00 perdedora -250,00
Número máximo de
 ganancias consecutivas (beneficio) 12 (6012.00) pérdidas consecutivas (pérdida) 3 (-750.00)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 6012.00 (12) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -750.00 (3)
Transacción media ganancia consecutiva 12 pérdida consecutiva 3


The MasterMind3(Champion Edition)

# Hora Tipo Orden Volumen Precio
 S / L T / P Beneficio Balance
1 2008.10.01 01:37 sell 1 1.30 1.4127 1.6127 0.0000
2 2008.10.01 01:38 sell 2 1.10 1.4127 1.6127 0.0000
3 2008.10.01 01:39 sell 3 0.90 1.4127 1.6127 0.0000
4 2008.10.01 03:49 close 1 1.30 1.4094 1.6127 0.0000 429.00 10429.00
5 2008.10.01 03:50 close 2 1.10 1.4092 1.6127 0.0000 385.00 10814.00
6 2008.10.01 04:10 close 3 0.90 1.4092 1.6127 0.0000 315.00 11129.00
7 2008.10.01 04:11 buy 4 1.50 1.4091 1.2091 0.0000
8 2008.10.01 04:12 buy 5 1.20 1.4091 1.2091 0.0000
9 2008.10.01 04:12 buy 6 1.00 1.4089 1.2089 0.0000
10 2008.10.01 05:25 close 4 1.50 1.4128 1.2091 0.0000 555.00 11684.00
11 2008.10.01 05:25 close 5 1.20 1.4128 1.2091 0.0000 444.00 12128.00
12 2008.10.01 05:26 close 6 1.00 1.4128 1.2089 0.0000 390.00 12518.00
13 2008.10.01 05:26 sell 7 1.70 1.4129 1.6129 0.0000
14 2008.10.01 05:47 sell 8 1.40 1.4129 1.6129 0.0000
15 2008.10.01 05:48 sell 9 1.10 1.4129 1.6129 0.0000
16 2008.10.01 07:07 close 7 1.70 1.4094 1.6129 0.0000 595.00 13113.00
17 2008.10.01 07:08 close 8 1.40 1.4094 1.6129 0.0000 490.00 13603.00
18 2008.10.01 07:08 close 9 1.10 1.4092 1.6129 0.0000 407.00 14010.00
19 2008.10.01 07:08 buy 10 1.90 1.4092 1.2092 0.0000
20 2008.10.01 07:09 buy 11 1.50 1.4092 1.2092 0.0000
21 2008.10.01 07:09 buy 12 1.20 1.4092 1.2092 0.0000
22 2008.10.01 08:28 close 10 1.90 1.4135 1.2092 0.0000 817,00 14827.00
23 2008.10.01 08:28 close 11 1.50 1.4135 1.2092 0.0000 645.00 15472.00
24 2008.10.01 08:28 close 12 1.20 1.4137 1.2092 0.0000 540.00 16012.00
25 2008.10.01 08:28 sell 13 2.20 1.4138 1.6138 0.0000
26 2008.10.01 08:28 sell 14 1.70 1.4139 1.6139 0.0000
27 2008.10.01 08:28 sell 15 1.40 1.4140 1.6140 0.0000
28 2008.10.01 13:13 close at stop 15 1.40 1.4153 1.6140 0.0000 -182.00 15830.00
29 2008.10.01 13:13 close at stop 14 1.70 1.4153 1.6139 0.0000 -238.00 15592.00
30 2008.10.01 13:13 close at stop 13 2.20 1.4153 1.6138 0.0000 -330,00 15262.00

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8458

open_close&amp;stochastic_strategy open_close&amp;stochastic_strategy

Los datos de la prueba están en el archivo strategy tester.rar La prueba se realizaba del 29.09 al 30.09 porque la estrategia se calcula en M1. Pero lamentablemente, no trabaja según la estrategia. En algunos lugares donde debe cerrarse, no se cierra y así se va a la zona negativa.

Indicador iCCI_M1+H1+D1 Indicador iCCI_M1+H1+D1

Construye tres líneas de diferentes períodos en la misma subventana.

Info Info

¡Spread, swap, límite mínimo de stops, precio del punto, lote máximo!

Asesor Experto a base del indicador Laptrend Asesor Experto a base del indicador Laptrend

Asesor Experto a base del indicador Laptrend y algunos indicadores más.