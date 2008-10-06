请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
The MasterMind 3 (Championship Edition) - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 6729
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
策略测试结果
TheMasterMind3(Champion Edition)
AlpariUS-Demo (Build 218)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|5 分钟(M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
|模式
|每个替克
|参量
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|测试柱
|1159
|模式化替克
|10977
|模式化质量
|90.00%
|图表错误
|0
|最初保证金
|10000.00
|总净盈利
|5262.00
|毛盈利
|6012.00
|毛亏损
|-750.00
|赢利原因
|8.02
|预期赢利
|350.80
|完全借款
|627.00
|最大借款
|4876.00 (25.77%)
|相对借款
|25.77% (4876.00)
|总交易
|15
|卖空仓位 (赢利百分比)
|9 (66.67%)
|看涨仓位 (赢利百分比)
|6 (100.00%)
|赢利交易 (数额百分比)
|12 (80.00%)
|亏损交易 (数额百分比)
|3 (20.00%)
|最大
|赢利交易
|817.00
|亏损交易
|-330.00
|平均
|赢利交易
|501.00
|亏损交易
|-250.00
|最大
|连续赢利 (金钱数额)
|12 (6012.00)
|连续亏损 (金钱数额)
|3 (-750.00)
|最大
|连续赢利（数量）
|6012.00 (12)
|连续亏损 （数量）
|-750.00 (3)
|平均
|连续赢利
|12
|连续亏损
|3
|#
|时间
|类型
|定单
|数额
|价格
|S / L
|T / P
|盈利
|差额
|1
|2008.10.01 01:37
|sell
|1
|1.30
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|2
|2008.10.01 01:38
|sell
|2
|1.10
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|3
|2008.10.01 01:39
|sell
|3
|0.90
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|4
|2008.10.01 03:49
|close
|1
|1.30
|1.4094
|1.6127
|0.0000
|429.00
|10429.00
|5
|2008.10.01 03:50
|close
|2
|1.10
|1.4092
|1.6127
|0.0000
|385.00
|10814.00
|6
|2008.10.01 04:10
|close
|3
|0.90
|1.4092
|1.6127
|0.0000
|315.00
|11129.00
|7
|2008.10.01 04:11
|buy
|4
|1.50
|1.4091
|1.2091
|0.0000
|8
|2008.10.01 04:12
|buy
|5
|1.20
|1.4091
|1.2091
|0.0000
|9
|2008.10.01 04:12
|buy
|6
|1.00
|1.4089
|1.2089
|0.0000
|10
|2008.10.01 05:25
|close
|4
|1.50
|1.4128
|1.2091
|0.0000
|555.00
|11684.00
|11
|2008.10.01 05:25
|close
|5
|1.20
|1.4128
|1.2091
|0.0000
|444.00
|12128.00
|12
|2008.10.01 05:26
|close
|6
|1.00
|1.4128
|1.2089
|0.0000
|390.00
|12518.00
|13
|2008.10.01 05:26
|sell
|7
|1.70
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|14
|2008.10.01 05:47
|sell
|8
|1.40
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|15
|2008.10.01 05:48
|sell
|9
|1.10
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|16
|2008.10.01 07:07
|close
|7
|1.70
|1.4094
|1.6129
|0.0000
|595.00
|13113.00
|17
|2008.10.01 07:08
|close
|8
|1.40
|1.4094
|1.6129
|0.0000
|490.00
|13603.00
|18
|2008.10.01 07:08
|close
|9
|1.10
|1.4092
|1.6129
|0.0000
|407.00
|14010.00
|19
|2008.10.01 07:08
|buy
|10
|1.90
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|20
|2008.10.01 07:09
|buy
|11
|1.50
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|21
|2008.10.01 07:09
|buy
|12
|1.20
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|22
|2008.10.01 08:28
|close
|10
|1.90
|1.4135
|1.2092
|0.0000
|817.00
|14827.00
|23
|2008.10.01 08:28
|close
|11
|1.50
|1.4135
|1.2092
|0.0000
|645.00
|15472.00
|24
|2008.10.01 08:28
|close
|12
|1.20
|1.4137
|1.2092
|0.0000
|540.00
|16012.00
|25
|2008.10.01 08:28
|sell
|13
|2.20
|1.4138
|1.6138
|0.0000
|26
|2008.10.01 08:28
|sell
|14
|1.70
|1.4139
|1.6139
|0.0000
|27
|2008.10.01 08:28
|sell
|15
|1.40
|1.4140
|1.6140
|0.0000
|28
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|15
|1.40
|1.4153
|1.6140
|0.0000
|-182.00
|15830.00
|29
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|14
|1.70
|1.4153
|1.6139
|0.0000
|-238.00
|15592.00
|30
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|13
|2.20
|1.4153
|1.6138
|0.0000
|-330.00
|15262.00
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8458
SimpleTrade - high profit!
简单的交易原理。MA Angle Tony
指标 MAAngleTony。
Exoticwavein
指标在CSV-文件中记录历史。智能交易以Laptrend 和其他一些指标为基础
我根据MQL 4教程资料创建了该指标。修改过得指标具备了所有的标准函数。我现在还没有进入编写更好代码的状态。我只能够在心里修改。))