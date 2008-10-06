代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

The MasterMind 3 (Championship Edition) - MetaTrader 4EA

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
6729
等级:
(11)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
策略测试结果
TheMasterMind3(Champion Edition)
AlpariUS-Demo (Build 218)

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 5 分钟(M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
模式
 每个替克
参量 Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

测试柱 1159 模式化替克 10977 模式化质量 90.00%
图表错误 0




最初保证金 10000.00



总净盈利 5262.00 毛盈利 6012.00 毛亏损 -750.00
赢利原因 8.02 预期赢利 350.80

完全借款 627.00 最大借款 4876.00 (25.77%) 相对借款 25.77% (4876.00)

总交易 15 卖空仓位 (赢利百分比) 9 (66.67%) 看涨仓位 (赢利百分比) 6 (100.00%)

 赢利交易 (数额百分比) 12 (80.00%) 亏损交易 (数额百分比) 3 (20.00%)
最大 赢利交易 817.00 亏损交易 -330.00
平均
 赢利交易 501.00 亏损交易 -250.00
最大 连续赢利 (金钱数额) 12 (6012.00) 连续亏损 (金钱数额) 3 (-750.00)
最大 连续赢利（数量） 6012.00 (12) 连续亏损 （数量） -750.00 (3)
平均 连续赢利 12 连续亏损 3


The MasterMind3(Champion Edition)

# 时间
 类型
 定单
 数额
 价格 S / L T / P 盈利 差额
1 2008.10.01 01:37 sell 1 1.30 1.4127 1.6127 0.0000
2 2008.10.01 01:38 sell 2 1.10 1.4127 1.6127 0.0000
3 2008.10.01 01:39 sell 3 0.90 1.4127 1.6127 0.0000
4 2008.10.01 03:49 close 1 1.30 1.4094 1.6127 0.0000 429.00 10429.00
5 2008.10.01 03:50 close 2 1.10 1.4092 1.6127 0.0000 385.00 10814.00
6 2008.10.01 04:10 close 3 0.90 1.4092 1.6127 0.0000 315.00 11129.00
7 2008.10.01 04:11 buy 4 1.50 1.4091 1.2091 0.0000
8 2008.10.01 04:12 buy 5 1.20 1.4091 1.2091 0.0000
9 2008.10.01 04:12 buy 6 1.00 1.4089 1.2089 0.0000
10 2008.10.01 05:25 close 4 1.50 1.4128 1.2091 0.0000 555.00 11684.00
11 2008.10.01 05:25 close 5 1.20 1.4128 1.2091 0.0000 444.00 12128.00
12 2008.10.01 05:26 close 6 1.00 1.4128 1.2089 0.0000 390.00 12518.00
13 2008.10.01 05:26 sell 7 1.70 1.4129 1.6129 0.0000
14 2008.10.01 05:47 sell 8 1.40 1.4129 1.6129 0.0000
15 2008.10.01 05:48 sell 9 1.10 1.4129 1.6129 0.0000
16 2008.10.01 07:07 close 7 1.70 1.4094 1.6129 0.0000 595.00 13113.00
17 2008.10.01 07:08 close 8 1.40 1.4094 1.6129 0.0000 490.00 13603.00
18 2008.10.01 07:08 close 9 1.10 1.4092 1.6129 0.0000 407.00 14010.00
19 2008.10.01 07:08 buy 10 1.90 1.4092 1.2092 0.0000
20 2008.10.01 07:09 buy 11 1.50 1.4092 1.2092 0.0000
21 2008.10.01 07:09 buy 12 1.20 1.4092 1.2092 0.0000
22 2008.10.01 08:28 close 10 1.90 1.4135 1.2092 0.0000 817.00 14827.00
23 2008.10.01 08:28 close 11 1.50 1.4135 1.2092 0.0000 645.00 15472.00
24 2008.10.01 08:28 close 12 1.20 1.4137 1.2092 0.0000 540.00 16012.00
25 2008.10.01 08:28 sell 13 2.20 1.4138 1.6138 0.0000
26 2008.10.01 08:28 sell 14 1.70 1.4139 1.6139 0.0000
27 2008.10.01 08:28 sell 15 1.40 1.4140 1.6140 0.0000
28 2008.10.01 13:13 close at stop 15 1.40 1.4153 1.6140 0.0000 -182.00 15830.00
29 2008.10.01 13:13 close at stop 14 1.70 1.4153 1.6139 0.0000 -238.00 15592.00
30 2008.10.01 13:13 close at stop 13 2.20 1.4153 1.6138 0.0000 -330.00 15262.00

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8458

SimpleTrade - high profit! SimpleTrade - high profit!

简单的交易原理。

MA Angle Tony MA Angle Tony

指标 MAAngleTony。

Exoticwavein Exoticwavein

指标在CSV-文件中记录历史。

智能交易以Laptrend 和其他一些指标为基础 智能交易以Laptrend 和其他一些指标为基础

我根据MQL 4教程资料创建了该指标。修改过得指标具备了所有的标准函数。我现在还没有进入编写更好代码的状态。我只能够在心里修改。))