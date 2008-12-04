CodeBaseРазделы
Советники

The MasterMind 3 (Вариант для чемпионата) - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
6270
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Strategy Tester Report
TheMasterMind3(Champion Edition)
AlpariUS-Demo (Build 218)

Символ
 EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Баров в истории
 1159 Смоделировано тиков
 10977 Качество моделирования
 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0




Начальный депозит
 10000.00



Чистая прибыль
 5262.00 Общая прибыль
 6012.00 Общий убыток
 -750.00
Прибыльность 8.02 Матожидание выигрыша
 350.80

Абсолютная просадка
 627.00 Максимальная просадка
 4876.00 (25.77%) Относительная просадка
 25.77% (4876.00)

Всего сделок
 15 Короткие позиции (% выигравших) 9 (66.67%) Длинных позиции (% выигравших) 6 (100.00%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 12 (80.00%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (20.00%)
Самая большая
 прибыльная сделка
 817.00 убыточная сделка -330.00
Средняя прибыльная сделка 501.00 убыточная сделка -250.00
Максимальное количество
 непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (6012.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-750.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 6012.00 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -750.00 (3)
Средняя непрерывный выигрыш 12 непрерывный проигрыш 3


The MasterMind3(Champion Edition)

# Время Тип Ордер Объем Цена
 S / L T / P Прибыль Баланс
1 2008.10.01 01:37 sell 1 1.30 1.4127 1.6127 0.0000
2 2008.10.01 01:38 sell 2 1.10 1.4127 1.6127 0.0000
3 2008.10.01 01:39 sell 3 0.90 1.4127 1.6127 0.0000
4 2008.10.01 03:49 close 1 1.30 1.4094 1.6127 0.0000 429.00 10429.00
5 2008.10.01 03:50 close 2 1.10 1.4092 1.6127 0.0000 385.00 10814.00
6 2008.10.01 04:10 close 3 0.90 1.4092 1.6127 0.0000 315.00 11129.00
7 2008.10.01 04:11 buy 4 1.50 1.4091 1.2091 0.0000
8 2008.10.01 04:12 buy 5 1.20 1.4091 1.2091 0.0000
9 2008.10.01 04:12 buy 6 1.00 1.4089 1.2089 0.0000
10 2008.10.01 05:25 close 4 1.50 1.4128 1.2091 0.0000 555.00 11684.00
11 2008.10.01 05:25 close 5 1.20 1.4128 1.2091 0.0000 444.00 12128.00
12 2008.10.01 05:26 close 6 1.00 1.4128 1.2089 0.0000 390.00 12518.00
13 2008.10.01 05:26 sell 7 1.70 1.4129 1.6129 0.0000
14 2008.10.01 05:47 sell 8 1.40 1.4129 1.6129 0.0000
15 2008.10.01 05:48 sell 9 1.10 1.4129 1.6129 0.0000
16 2008.10.01 07:07 close 7 1.70 1.4094 1.6129 0.0000 595.00 13113.00
17 2008.10.01 07:08 close 8 1.40 1.4094 1.6129 0.0000 490.00 13603.00
18 2008.10.01 07:08 close 9 1.10 1.4092 1.6129 0.0000 407.00 14010.00
19 2008.10.01 07:08 buy 10 1.90 1.4092 1.2092 0.0000
20 2008.10.01 07:09 buy 11 1.50 1.4092 1.2092 0.0000
21 2008.10.01 07:09 buy 12 1.20 1.4092 1.2092 0.0000
22 2008.10.01 08:28 close 10 1.90 1.4135 1.2092 0.0000 817.00 14827.00
23 2008.10.01 08:28 close 11 1.50 1.4135 1.2092 0.0000 645.00 15472.00
24 2008.10.01 08:28 close 12 1.20 1.4137 1.2092 0.0000 540.00 16012.00
25 2008.10.01 08:28 sell 13 2.20 1.4138 1.6138 0.0000
26 2008.10.01 08:28 sell 14 1.70 1.4139 1.6139 0.0000
27 2008.10.01 08:28 sell 15 1.40 1.4140 1.6140 0.0000
28 2008.10.01 13:13 close at stop 15 1.40 1.4153 1.6140 0.0000 -182.00 15830.00
29 2008.10.01 13:13 close at stop 14 1.70 1.4153 1.6139 0.0000 -238.00 15592.00
30 2008.10.01 13:13 close at stop 13 2.20 1.4153 1.6138 0.0000 -330.00 15262.00

