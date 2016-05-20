CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

O MasterMind 3 (Edição de Campeonato) - expert para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1115
Avaliação:
(11)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Relatório do Testador de Estratégia
TheMasterMind3(Edição de Campeonato)
AlpariUS-Demo (Build 218)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 5 Minutos (M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
Parâmetros Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
Barras em teste 1159 Ticks modelados 10977 Qualidade da modelagem 90.00%
Erros gráfico incompatíveis 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido total 5262.00 Lucro bruto 6012.00 Perda bruta -750.00
Fator de lucro 8.02 Retorno esperado 350.80
Rebaixamento absoluto 627.00 Rebaixamento máximo 4876.00 (25.77%) Rebaixamento relativo 25.77% (4876.00)
Total de negociações 15 Posições vendidas (% de vitórias) 9 (66.67%) Posições compradas (% de vitórias) 6 (100.00%)
Negociações com lucro (% do total) 12 (80.00%) Negociações com perda (% do total) 3 (20.00%)
Maior lucro da negociação 817.00 perda da negociação -330.00
Média do(a) lucro da negociação 501.00 perda da negociação -250.00
Máximo de vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 12 (6012.00) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 3 (-750.00)
Máximo de lucros consecutivos (contagem de vitórias) 6012.00 (12) perdas consecutivas (contagem de perdas) -750.00 (3)
Média de vitórias consecutivas 12 perdas consecutivas 3


The MasterMind3(Edição de Campeonato)

# tempo Tipo Ordem Tamanho Preço S / L T / P Lucro Saldo
1 2008.10.01 01:37 venda 1 1.30 1.4127 1.6127 0.0000
2 2008.10.01 01:38 venda 2 1.10 1.4127 1.6127 0.0000
3 2008.10.01 01:39 venda 3 0.90 1.4127 1.6127 0.0000
4 2008.10.01 03:49 fechamento 1 1.30 1.4094 1.6127 0.0000 429.00 10429.00
5 2008.10.01 03:50 fechamento 2 1.10 1.4092 1.6127 0.0000 385.00 10814.00
6 2008.10.01 04:10 fechamento 3 0.90 1.4092 1.6127 0.0000 315.00 11129.00
7 2008.10.01 04:11 compra 4 1.50 1.4091 1.2091 0.0000
8 2008.10.01 04:12 compra 5 1.20 1.4091 1.2091 0.0000
9 2008.10.01 04:12 compra 6 1.00 1.4089 1.2089 0.0000
10 2008.10.01 05:25 fechamento 4 1.50 1.4128 1.2091 0.0000 555.00 11684.00
11 2008.10.01 05:25 fechamento 5 1.20 1.4128 1.2091 0.0000 444.00 12128.00
12 2008.10.01 05:26 fechamento 6 1.00 1.4128 1.2089 0.0000 390.00 12518.00
13 2008.10.01 05:26 venda 7 1.70 1.4129 1.6129 0.0000
14 2008.10.01 05:47 venda 8 1.40 1.4129 1.6129 0.0000
15 2008.10.01 05:48 venda 9 1.10 1.4129 1.6129 0.0000
16 2008.10.01 07:07 fechamento 7 1.70 1.4094 1.6129 0.0000 595.00 13113.00
17 2008.10.01 07:08 fechamento 8 1.40 1.4094 1.6129 0.0000 490.00 13603.00
18 2008.10.01 07:08 fechamento 9 1.10 1.4092 1.6129 0.0000 407.00 14010.00
19 2008.10.01 07:08 compra 10 1.90 1.4092 1.2092 0.0000
20 2008.10.01 07:09 compra 11 1.50 1.4092 1.2092 0.0000
21 2008.10.01 07:09 compra 12 1.20 1.4092 1.2092 0.0000
22 2008.10.01 08:28 fechamento 10 1.90 1.4135 1.2092 0.0000 817.00 14827.00
23 2008.10.01 08:28 fechamento 11 1.50 1.4135 1.2092 0.0000 645.00 15472.00
24 2008.10.01 08:28 fechamento 12 1.20 1.4137 1.2092 0.0000 540.00 16012.00
25 2008.10.01 08:28 venda 13 2.20 1.4138 1.6138 0.0000
26 2008.10.01 08:28 venda 14 1.70 1.4139 1.6139 0.0000
27 2008.10.01 08:28 venda 15 1.40 1.4140 1.6140 0.0000
28 2008.10.01 13:13 Fechamento no stop 15 1.40 1.4153 1.6140 0.0000 -182.00 15830.00
29 2008.10.01 13:13 Fechamento no stop 14 1.70 1.4153 1.6139 0.0000 -238.00 15592.00
30 2008.10.01 13:13 Fechamento no stop 13 2.20 1.4153 1.6138 0.0000 -330.00 15262.00

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8458

open_close&amp;stochastic_strategy open_close&amp;stochastic_strategy

Os dados analisados no testador de estratégias são descarregados no arquivo tester.rar. O EA foi testado 29.09 a 30.09 porque a estratégia é projetada para M1, mas infelizmente não funciona pela estratégia. Em alguns casos, se não fechar quando deveria, ele continuará negativo.

Indicator iCCI_M1+H1+D1 Indicator iCCI_M1+H1+D1

Ele desenha três linhas de diferentes períodos em uma subjanela.

Info Info

Spread, swap, limite mínimo de stop, o preço de um ponto, cálculo do lote máximo!!!

EA Baseado no Laptrend e Alguns Outros Indicadores EA Baseado no Laptrend e Alguns Outros Indicadores

Eu criei este indicador com base do material de treinamento MQL4. Esta EA modificado é quase de lá. Todas as funções são padrão, eu não sou capaz de desenvolver algo melhor ainda. Apenas o "coração" do que foi modificado.