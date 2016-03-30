und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
The MasterMind 3 (Championship Edition) - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1279
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameter
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indikator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Getestete Barst
|1159
|Modellierte Ticks
|10977
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Total net profit
|5262.00
|Gross profit
|6012.00
|Gross loss
|-750.00
|Profit factor
|8.02
|Erwartete Auszahlung
|350.80
|Absoluter Drawdown
|627.00
|Maximal drawdown
|4876.00 (25.77%)
|Relativer Drawdown
|25.77% (4876.00)
|Gesamte Anzahl an Trades
|15
|Short positions (won %)
|9 (66.67%)
|Long positions (won %)
|6 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|12 (80.00%)
|Loss trades (% of total)
|3 (20.00%)
|Largest
|profit trade
|817.00
|loss trade
|-330.00
|Average
|profit trade
|501.00
|loss trade
|-250.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (6012.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-750.00)
|Maximaler
|consecutive profit (count of wins)
|6012.00 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-750.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.01 01:37
|sell
|1
|1.30
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|2
|2008.10.01 01:38
|sell
|2
|1.10
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|3
|2008.10.01 01:39
|sell
|3
|0.90
|1.4127
|1.6127
|0.0000
|4
|2008.10.01 03:49
|close
|1
|1.30
|1.4094
|1.6127
|0.0000
|429.00
|10429.00
|5
|2008.10.01 03:50
|close
|2
|1.10
|1.4092
|1.6127
|0.0000
|385.00
|10814.00
|6
|2008.10.01 04:10
|close
|3
|0.90
|1.4092
|1.6127
|0.0000
|315.00
|11129.00
|7
|2008.10.01 04:11
|buy
|4
|1.50
|1.4091
|1.2091
|0.0000
|8
|2008.10.01 04:12
|buy
|5
|1.20
|1.4091
|1.2091
|0.0000
|9
|2008.10.01 04:12
|buy
|6
|1.00
|1.4089
|1.2089
|0.0000
|10
|2008.10.01 05:25
|close
|4
|1.50
|1.4128
|1.2091
|0.0000
|555.00
|11684.00
|11
|2008.10.01 05:25
|close
|5
|1.20
|1.4128
|1.2091
|0.0000
|444.00
|12128.00
|12
|2008.10.01 05:26
|close
|6
|1.00
|1.4128
|1.2089
|0.0000
|390.00
|12518.00
|13
|2008.10.01 05:26
|sell
|7
|1.70
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|14
|2008.10.01 05:47
|sell
|8
|1.40
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|15
|2008.10.01 05:48
|sell
|9
|1.10
|1.4129
|1.6129
|0.0000
|16
|2008.10.01 07:07
|close
|7
|1.70
|1.4094
|1.6129
|0.0000
|595.00
|13113.00
|17
|2008.10.01 07:08
|close
|8
|1.40
|1.4094
|1.6129
|0.0000
|490.00
|13603.00
|18
|2008.10.01 07:08
|close
|9
|1.10
|1.4092
|1.6129
|0.0000
|407.00
|14010.00
|19
|2008.10.01 07:08
|buy
|10
|1.90
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|20
|2008.10.01 07:09
|buy
|11
|1.50
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|21
|2008.10.01 07:09
|buy
|12
|1.20
|1.4092
|1.2092
|0.0000
|22
|2008.10.01 08:28
|close
|10
|1.90
|1.4135
|1.2092
|0.0000
|817.00
|14827.00
|23
|2008.10.01 08:28
|close
|11
|1.50
|1.4135
|1.2092
|0.0000
|645.00
|15472.00
|24
|2008.10.01 08:28
|close
|12
|1.20
|1.4137
|1.2092
|0.0000
|540.00
|16012.00
|25
|2008.10.01 08:28
|sell
|13
|2.20
|1.4138
|1.6138
|0.0000
|26
|2008.10.01 08:28
|sell
|14
|1.70
|1.4139
|1.6139
|0.0000
|27
|2008.10.01 08:28
|sell
|15
|1.40
|1.4140
|1.6140
|0.0000
|28
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|15
|1.40
|1.4153
|1.6140
|0.0000
|-182.00
|15830.00
|29
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|14
|1.70
|1.4153
|1.6139
|0.0000
|-238.00
|15592.00
|30
|2008.10.01 13:13
|close at stop
|13
|2.20
|1.4153
|1.6138
|0.0000
|-330.00
|15262.00
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8458
Die Testdaten sind in der Datei tester.rar . Der EA wurde in dem Zeitraum vom 29.09 bis zum 30.09 getstet, weil diese Strategie für M1 ausgelegt ist. Aber leider funktioniert diese Strategie nicht immer. In manchen Fällen wird eine Position nicht geschlossen und wird daher negativ.Indikator iCCI_M1+H1+D1
Er malt drei Linien mit unterschiedlichen Perioden in ein Unterfenster.
Spread, swap, minimaler stop limit, Kurs eines Punktes, berechnete maximum Lotgröße!!!EA Based on Laptrend and Some Other Indicators
Ich habe diesen in die Karte auf Basis des MQL4 Lehrmaterials entwickelt. Dieser modifizierte EA ist ebenfalls aus diesem Material. Es handelt sich um Standardfunktion da ich zur Zeit noch nichts Besseres selber entwickeln kann. Nur das Herzstück wurde von mir modifiziert ist.