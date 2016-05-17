Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Info - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 866
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Permite informarse del spread, swap, límite mínimo de stops, precio del punto, apalancamiento, tamaño del margen libre y otra información útil para cualquier símbolo:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8459
Por tener “presuntamente” 24 mil errores en el log, este EA no pudo participar en el campeonato. Tal vez, el año que viene, amigos :) Hasta ahora no se ha encontrado ningún error. "The Grid" (hedger masivo) ya sale pronto...open_close&stochastic_strategy
Los datos de la prueba están en el archivo strategy tester.rar La prueba se realizaba del 29.09 al 30.09 porque la estrategia se calcula en M1. Pero lamentablemente, no trabaja según la estrategia. En algunos lugares donde debe cerrarse, no se cierra y así se va a la zona negativa.
Asesor Experto a base del indicador Laptrend y algunos indicadores más.Price Channel
Indicador Price Channel. Indicador clásico con la línea media.