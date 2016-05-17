CodeBaseSecciones
Scripts

Info - script para MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
866
Ranking:
(8)
Publicado:
Info.mq4 (2.38 KB) ver
Permite informarse del spread, swap, límite mínimo de stops, precio del punto, apalancamiento, tamaño del margen libre y otra información útil para cualquier símbolo:


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8459

