CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicator iCCI_M1+H1+D1 - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
935
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador é implementado na base do indicador padrão CCI. Ele desenha três linhas de diferentes períodos em uma subjanela.:

Red Line - período М1,

Green Line - período Н1,

Blue Line - período D1.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8455

Indicador de Capital Líquido e Saldo Indicador de Capital Líquido e Saldo

O indicador desenha os gráficos de capital líquido e saldo pelos dados histórico da conta, também usa as posições abertas para atualizar os gráficos em tempo real.

SupportResistTrade SupportResistTrade

Negociação através do rompimento dos níveis de suporte/resistência.

open_close&amp;stochastic_strategy open_close&amp;stochastic_strategy

Os dados analisados no testador de estratégias são descarregados no arquivo tester.rar. O EA foi testado 29.09 a 30.09 porque a estratégia é projetada para M1, mas infelizmente não funciona pela estratégia. Em alguns casos, se não fechar quando deveria, ele continuará negativo.

O MasterMind 3 (Edição de Campeonato) O MasterMind 3 (Edição de Campeonato)

Por causa dos "supostamente" 24k de erros dentro do diário, este script não entrou no campeonato. Talvez no próximo ano pessoal : ) até agora não existem erros a serem encontrados. "The Grid" (Um Hedger Massivo) estará disponível em breve...