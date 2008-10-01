CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор iCCI_M1+H1+D1 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6180
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор реализован на основе стандартного индикатора CCI. В одном подокне строит три линии разных периодов:

Красная линия - период М1,

Зеленая линия - период Н1,

Синяя линия - период D1.

Индикатор iCCI_M1+H1+D1

