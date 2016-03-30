und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indikator iCCI_M1+H1+D1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 924
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator basiert auf dem Standard CCI Indikator. Er malt drei Linien mit unterschiedlichen Perioden in ein Unterfenster.
Red Line - Periode М1,
Green Line - Periodeiod Н1,
Blue Line - Periode D1.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8455
Dieser Indikator zeichnet die Diagramme für Equity und Balance auf Basis der historischen Kontodaten. Es werden auch die aktuellen offenen Positionen für die Echtzeitdarstellung verarbeitet.SupportResistTrade
Trading von Ausbruchsszenarien mit Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Die Testdaten sind in der Datei tester.rar . Der EA wurde in dem Zeitraum vom 29.09 bis zum 30.09 getstet, weil diese Strategie für M1 ausgelegt ist. Aber leider funktioniert diese Strategie nicht immer. In manchen Fällen wird eine Position nicht geschlossen und wird daher negativ.The MasterMind 3 (Championship Edition)
Aufgrund der angeblichen Fehler (24k) innerhalb des Journals, schaffte es dieses Skript nicht in die Championships. Vielleicht nächstes Jahr : ) Bis jetzt konnte ich keine weiteren Fehler finden. "The Grid" (Ein massiver Hedger)ist in Vorbereitung...