O indicador desenha os gráficos de capital líquido e saldo pelos dados histórico da conta, também usa as posições abertas para atualizar os gráficos em tempo real. Existe a possibilidade de desenhar os gráficos de margem e margem liberada, mas apenas pelos valores atuais no modo de monitoramento.



Você pode desenhar os gráficos considerando apenas as decisões que atendam às condições específicas. Por exemplo, se você especificar o número mágico e o símbolo, o indicador irá extrair essas ordens exatas do histórico, de tal forma que você pode estimar o trabalho de váris terminais MT numa conta.



Existe a possibilidade de não considerar o saldo inicial para mais demonstrativos.

O indicador é capaz de calcular o rebaixamento máximo pelo capital líquido e o fator de recuperação!



O gráfico do capital líquido e saldo da conta



O gráfico do capital líquido e saldo para as ordens que têm número mágico = 856