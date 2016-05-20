Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador de Capital Líquido e Saldo - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2828
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha os gráficos de capital líquido e saldo pelos dados histórico da conta, também usa as posições abertas para atualizar os gráficos em tempo real. Existe a possibilidade de desenhar os gráficos de margem e margem liberada, mas apenas pelos valores atuais no modo de monitoramento.
Você pode desenhar os gráficos considerando apenas as decisões que atendam às condições específicas. Por exemplo, se você especificar o número mágico e o símbolo, o indicador irá extrair essas ordens exatas do histórico, de tal forma que você pode estimar o trabalho de váris terminais MT numa conta.
Existe a possibilidade de não considerar o saldo inicial para mais demonstrativos.
O indicador é capaz de calcular o rebaixamento máximo pelo capital líquido e o fator de recuperação!
O gráfico do capital líquido e saldo da conta
O gráfico do capital líquido e saldo para as ordens que têm número mágico = 856
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8454
Negociação através do rompimento dos níveis de suporte/resistência.Expert Advisor Robot_MACD_12.26.9
EA baseado no indicador MACD.
Ele desenha três linhas de diferentes períodos em uma subjanela.open_close&stochastic_strategy
Os dados analisados no testador de estratégias são descarregados no arquivo tester.rar. O EA foi testado 29.09 a 30.09 porque a estratégia é projetada para M1, mas infelizmente não funciona pela estratégia. Em alguns casos, se não fechar quando deveria, ele continuará negativo.