Dieser Indikator zeichnet die Diagramme für Equity und Balance auf Basis der historischen Kontodaten. Es werden auch die aktuellen offenen Positionen für die Echtzeitdarstellung verarbeitet. Für die aktuellen Positionen können auch Margin und die freie Margin angezeigt werden.



Sie können die Diagramme auch auf gefilterte Order-Daten berechnen lassen. Wenn Sie zum Beispiel die Magic-Nummer und ein Symbol angeben, wird der Indikator nur Orders berücksichtigen die auf diese Filter zutreffen. Dadurch ist es möglich, verschiedene Tradingsysteme auf einem Account zu testen.



Es gibt auch die Möglichkeit, den anfänglichen Kontostand nicht berücksichtigen zu lassen, um die Darstellung zu vereinfachen.

Der Indikator kann zudem den maximalen Drawdown auf Grundlage der Equity und dem Recovery Faktor berechnen!





Das Chartbild von Equity und Balance eines Kontos.





Das Chartbild von Equity und Balance für Orders mit der Magic-Number 856.